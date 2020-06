Mohammed VI : Le roi du Maroc opéré du coeur pour la seconde fois

Les nouvelles se veulent rassurantes pour Mohammed VI. Comme l'a confirmé un communiqué de l'agence marocaine de presse, relayé par l'AFP ce 15 juin 2020, le roi du Maroc a "subi avec succès" une opération du coeur. Le monarque de 56 ans a été pris en charge par la clinique du palais de Rabat après une "récidive du trouble du rythme cardiaque type flutter auriculaire", a annoncé son équipe médicale.

Mohammed VI a donc subi une "ablation complémentaire par radiofréquence", qui s'est soldée par un "succès complet" avec "restauration du rythme cardiaque normal" a précisé son équipe médicale, dans la nuit de dimanche à lundi. Déjà en février 2018, le roi du Maroc avait subi une opération similaire au sein de la clinique Ambroise-Paré à Paris. Le vingt-troisième monarque de la dynastie alaouite séjourne régulièrement en France puisqu'il y possède le château de Betz dans l'Oise, acheté en 1972 par son père Hassan II.

La dernière apparition publique de Mohammed VI remonte au 4 mai dernier, lorsqu'il s'est recueilli sur le tombeau de son grand-père Mohammed V, dans son mausolée de Rabat et ce, malgré la pandémie de coronavirus. Son fils, le prince héritier Moulay El Hassan, 17 ans, était également présent. L'épouse du roi, Lalla Salma, ainsi que leur fille la princesse Lalla Khadija, 13 ans, ont quant à elles brillé par leur absence. Après plusieurs années de rumeurs quant à un divorce secret, Me Éric Dupond-Moretti, l'avocat du couple souverain, avait fait savoir en juillet 2019 que Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc étaient "scandalisés" par ces rumeurs, qu'ils ont "fermement et formellement démenties".