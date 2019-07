Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc : "Scandalisés", ils affrontent les rumeurs

Il existe des zones d'ombre autour de Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc. Depuis plus d'un an, il se dit que la princesse de 41 ans et sa Majesté de 55 ans auraient secrètement divorcé. Un pavé dans la mare royale jeté en mars 2018 par le magazine espagnol Hola!. Sauf que cette information de la plus haute importance n'a jamais obtenu de confirmation officielle.

Mais ce n'est pas sur ce sujet que Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc ont choisi de s'exprimer via leur avocat français Me Eric Dupond-Moretti, mais sur les rumeurs qui courent ces jours-ci. Il se prétend en effet que Lalla Salma du Maroc n'aurait pas le droit de voyager librement avec leurs deux enfants Moulay El Hassan (16 ans) et Lalla Khadija (12 ans). C'est pourquoi la princesse ne serait partie en vacances en Grèce qu'avec son fils, Mohammed VI empêchant que leur fille aînée soit du voyage.

Cette version a été rapidement contredite par Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc en France. Inquiet de la propagation de "rumeurs malveillantes", ce dernier a indiqué à Gala que Lalla Salma du Maroc n'était pas encore rentrée de Grèce et que surtout que sa fille se trouvait avec elle. Des déclarations qui n'ont pas empêché la poursuite des rumeurs et surtout la comparaison avec Haya de Jordanie, l'épouse du Sheikh Mohammed Al Maktoum, en exil avec leurs deux enfants en Angleterre.

Me Eric Dupond-Moretti a fait savoir à Gala que Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc sont "scandalisés" par les rumeurs qui les concernent. Ces allégations sont d'ailleurs "fermement et formellement démenties" par chacun d'entre eux. Pour l'avocat français, et compagnon de la chanteuse canadienne Isabelle Boulay, il ne fait aucun doute que ces rumeurs sont le fait de sites étrangers répandant de fausses informations à "des fins malveillantes". S'agissant de la comparaison avec Haya de Jordanie, elle "ne repose sur rien d'autre que le fait qu'il s'agit de deux princesses." Me Eric Dupond-Moretti demande au respect de la famille de Lalla Salma et Mohammed VI du Maroc.