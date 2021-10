Albert de Monaco, papa poule loin de Charlene : il embarque les enfants pour un nouveau voyage

En attendant le retour prochain de leur mère, Jacques et Gabriella vont jouer les ambassadeurs écolos. Comme l'a annoncé leur père le prince Albert au magazine People, les jumeaux de 6 ans vont l'accompagner en Ecosse pour la prochaine COP26. De quoi se changer les idées en l'absence de la princesse Charlene, toujours en convalescence en Afrique du Sud.

"Ils sont en vacances. Je ne voulais pas les laisser seuls à Monaco, le prince Albert a-t-il expliqué, comme l'a rapporté People le 27 octobre 2021. De cette façon, ils seront avec moi avant le retour de Charlene." Le souverain de 63 ans a précisé que ses jeunes enfants resteront "en marge" de l'événement, prévu du 31 octobre au 12 novembre. Durant leurs quelques jours de voyage, des "visites aux musées et petits lieux d'intérêt" leur seront proposées. Albert de Monaco a ajouté : "Évidemment à cet âge, 6 ou 7 ans, vous ne pouvez pas les emmener partout car ils vont s'ennuyer si c'est trop officiel. Il faut les amener petit à petit dans les apparitions publiques et les différentes cérémonies."

Décidément ouvert sur le sujet, le fils du prince Rainier et de Grace Kelly a expliqué qu'il ne fait que reproduire ce qu'il a lui-même expérimenté dans son enfance, avec ses soeurs les princesses Caroline et Stéphanie : "Nos parents nous ont emmené tôt en voyage officiel, mais nous n'avions pas l'impression qu'il s'agissait de voyages officiels", s'est-il souvenu. "Quand nous étions jeunes, ils partaient et faisaient quelque chose de sérieux. Ensuite, ils étaient avec nous pendant les temps morts. Il y avait beaucoup de valeur à cela." Albert de Monaco a alors conclu : "Jacques et Gabriella sont encore à l'âge où il y a énormément de découvertes, à droite et à gauche, sur ce genre de voyages. C'est fabuleux d'avoir ce genre de souvenirs avec eux."

Début septembre déjà, Albert avait emmené ses enfants avec lui en Irlande pour un premier déplacement officiel en famille. Sur un cliché relayé par le palais princier, les jumeaux - désormais scolarisés à domicile après un début de rentrée au CP avorté - étaient apparus visiblement ravis de cette expérience.