Diaporama Charlene et Albert de Monaco face à des rumeurs "dérangeantes et blessantes", le prince s'indigne

Charlene et Albert de Monaco face à des rumeurs "dérangeantes et blessantes", le prince s'indigne

Exclusif - Ordination du nouvel archevêque de la Prinpauté de Monaco, Dominique Marie David, en présence du prince Souverain Albert II de Monaco et sa femme la princesse Charlene à Monaco. © Bruno Bebert / PRM / Bestimage

Charlene et Albert de Monaco lors de leurs retrouvailles en Afrique du Sud. Le 25 août 2021.

Charlene de Monaco a donné de ses nouvelles depuis l'Afrique du Sud. Elle a échangé en vidéo avec ses enfants, Jacques et Gabriella.

Le prince Jacques et la princesse Gabriella le jour de leurs 6 ans, avec leurs parents Albert et Charlene de Monaco, sur Instagram, décembre 2021.

Charlene et Albert de Monaco lors de leurs retrouvailles en Afrique du Sud. Le 25 août 2021.

La princesse Charlène de Monaco (bijoux Repossi), le prince Albert II de Monaco lors du photocall du gala "Monte-Carlo Gala for Planetary Health" organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco le 24 septembre 2020. © Claudia Albuquerque / Bestimage

Charlene de Monaco en famille, et le crâne à moitié rasé, pour adresser ses meilleurs voeux après Noël. Le 26 décembre 2020.

18 / 20

La princesse Charlène de Monaco, le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco à l'arrivée de la 3ème édition de la course "The Crossing : Calvi-Monaco Water Bike Challenge", Monaco, le 13 septembre 2020. © Bruno Bebert/Bestimage