Charlene de Monaco au repos : Son père s'exprime sur ses opérations

Avant la mise en ligne de cet entretien, une source restée anonyme et citée par le site Page Six avait suscité la panique. "Nous ne savons pas pourquoi le palais minimise le fait qu'elle a failli mourir en Afrique du Sud. Elle n'a pas pu manger d'aliments solides depuis plus de six mois à cause de toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies depuis, confiait l'informateur. Elle n'a pu absorber des liquides qu'avec une paille, elle a donc perdu près de la moitié de son poids corporel."

Restée six mois en Afrique du Sud, Charlene de Monaco a regagné le Rocher. Son mari, le prince Albert II de Monaco, s'est lui aussi exprimé au sujet de la santé de son épouse. "Je connais les rumeurs, la princesse ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable. Ce n'est pas davantage un problème de couple. Il n'y a eu aucune opération de chirurgie esthétique. C'étaient uniquement des problèmes dentaires, de cloison nasale et de sinus... Je ne veux pas trahir le secret médical mais seule la sphère ORL était concernée", a-t-il commenté concernant la mère de ses deux enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (6 ans).

Charlene de Monaco est pour l'heure dispensée d'obligations princières. Elle était logiquement absente de l'inauguration du marché de Noël, le 3 décembre 2021. Son mari y a assisté, accompagné de leurs deux bambins. Sa soeur la princesse Caroline de Hanovre, Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borromeo et leurs enfants Francesco et Stefano, ainsi que Roisin Wittstock - la belle-soeur de Charlene - et ses enfants Kaia Rose et Bodie étaient également de la partie.