Beatrice Borromeo si chic : elle fait revivre le fantôme de Grace Kelly, au bras de Pierre Casiraghi

Sans conteste, Beatrice Borromeo mérite son titre de personnalité royale européenne la mieux habillée ! Ce vendredi 19 novembre 2021, à l'occasion de la Fête nationale de Monaco, l'épouse de Pierre Casiraghi a fait une nouvelle apparition remarquée. Au milieu du clan réuni, presque au complet, la belle Italienne de 36 ans a fait revivre le fantôme d'une certaine Grace Kelly.

Protégée du soleil par son élégant chapeau blanc à ruban, Beatrice Borromeo était vêtue d'un manteau long ceinturé, très certainement signé Dior, maison qu'elle affectionne tout particulièrement. Avec ses traits fins, son teint de porcelaine, son chignon blond et son look intemporel, l'Italienne rappelle fortement la princesse Grace ! Un souvenir d'autant plus vif qu'elle est apparue ce vendredi matin à la cathédrale de Monaco pour la traditionnelle messe d'action de grâce. C'est dans ce même édifice religieux que l'actrice américaine avait officiellement rejoint le clan Grimaldi en épousant le prince Rainier, en 1956.

Pierre Casiraghi et son épouse Beatrice étaient bien entourés pour ce début de Fête nationale, également appelée Fête du prince. Radieuse dans son manteau d'or Chanel, Charlotte Casiraghi a fait la surprise de prendre part aux festivités, elle qui était restée en retrait depuis 2017. Son autre frère Andrea Casiraghi était aussi de la partie avec sa femme Tatiano Santo Domingo. La plus jeune fille de la princesse Caroline, la princesse Alexandra de Hanovre, a complété la fratrie. La princesse Stéphanie était quant à elle accompagnée de ses enfants : Louis Ducruet et son épouse Marie, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb.

Mais les véritables stars du jour sont pour sûr le prince Jacques et la princesse Gabriella (bientôt 7 ans). Les enfants du prince Albert et de son épouse Charlene sont apparus, toujours aussi complices, lors du passage en revue des troupes dans la cour du palais princier. Les jumeaux sont peut-être privés de leur mère, en convalescence dans un endroit gardé secret, mais ils semblent plus complices que jamais. Les deux petites têtes blondes ont ensuite grimpé au balcon du palais pour suivre la suite des événements en famille.