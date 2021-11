Jacques et Gabriella de Monaco main dans la main : les jumeaux privés de leur mère, mais unis

Les deux petites têtes blondes vont-elles combler l'absence remarquée de leur mère ? Ce vendredi 19 novembre 2021, Monaco célèbre sa Fête nationale. A défaut d'être accompagné de son épouse la princesse Charlene, le prince Albert peut compter sur le reste de sa famille. Ses jeunes enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (bientôt 7 ans) ont pleinement pris part aux célébrations.

Après une première réunion de famille vendredi matin, pour la traditionnelle messe donnée en la cathédrale de Monaco, le clan a rapidement regagné le palais pour la suite des événements. Le souverain de 63 ans a passé en revue ses troupes et remis plusieurs insignes, sous l'oeil de ses soeurs les princesses Caroline et Stéphanie, main dans la main avec Jacques et Gabriella. Comme il le fait depuis maintenant trois ans, le petit héritier a endossé sa tenue de carabinier miniature et montré qu'il maîtrise le salut militaire.

Le reste du clan Grimaldi est quant à lui resté en retrait dans la cour du palais. Radieuse dans sa tenue dorée Chanel, Charlotte Casiraghi a fait la surprise de prendre part aux festivités cette année, après avoir manqué les trois précédentes éditions. Ses frères Andrea Casiraghi et Pierre Casiraghi sont également de la partie avec leurs épouses respectives, Tatiana Santo Domingo et Beatrice Borromeo, de même que la jeune princesse Alexandra de Hanovre, la plus jeune fille de la princesse Caroline. Les enfants de la princesse Stéphanie sont aussi présents : Louis Ducruet et son épouse Marie, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb.

Des enfants craquants, mais pas de princesse

Peut-être aurons-nous le plaisir d'apercevoir les plus jeunes membres de la famille princière s'agiter au balcon du palais princier, d'où le clan salue généralement les Monégasques ? En plus de Jacques et Gabriella, les enfants de Charlotte Casiraghi, Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam (7 et 3 ans), pourraient apparaître et ainsi détourner l'attention de l'absence de Charlene...

Revenue d'Afrique du Sud le 8 novembre, après huit mois passés loin du Rocher et des siens, l'ex-nageuse a entamé une nouvelle période de convalescence loin de la principauté. Après avoir pris la peine de répondre, une fois encore, aux vives rumeurs de divorce qui les suivent depuis le début d'année, le prince Albert va malgré tout profiter de cette Fête nationale pour marquer ses 10 ans de mariage avec Charlene, le thème choisi pour cette édition 2021.