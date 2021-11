Charlene et Albert de Monaco au bord du divorce ? Le prince répond aux vives rumeurs

Elle a beau être enfin rentrée d'Afrique du Sud, les rumeurs de divorce ne semblent pas faiblir pour autant. Il faut dire que Charlene de Monaco n'a pas véritablement regagné le palais, puisqu'elle a entamé une nouvelle période de convalescence en dehors de la principauté. Dans une interview accordée à Monaco-Matin ce 18 novembre 2021, à la veille de la Fête nationale monégasque, le souverain est revenu - encore une fois - sur ces rumeurs qui le touchent de moins en moins...

"Je commence à être assez habitué à tout ça, a commenté le prince de 63 ans. Je ne peux pas être considéré comme un vieux grognard, mais j'ai appris à encaisser tout cela et faire en sorte que ça ne me perturbe pas trop..." Au début du mois de novembre déjà, le prince Albert avait répondu à ces rumeurs de divorce auprès du magazine Point de vue. Le frère des princesses Caroline et Stéphanie avait confié que ces rumeurs relayées par certains médias étaient "extrêmement dérangeantes et blessantes" et qu'elles l'avaient forcément affecté.

Le prince Albert avait alors reconnu qu'il avait peut-être trop tardé à réagir publiquement. "Peut-être, nous aurions dû faire différemment. Mon épouse ne souhaitait pas trop évoquer ses problèmes de santé tout à fait personnels, nous avons préféré l'option de peu communiquer à ce sujet." En revanche, ni le prince, ni le palais, n'ont jamais commenté les rumeurs affirmant que Charlene avait suivi une cure de désintoxication improvisée en Afrique du Sud, après plusieurs crises violentes...