Charlene de Monaco : La vérité choquante sur sa dernière hospitalisation en urgence !

Le palais princier cacherait-il la vérité sur l'état de santé de Charlene de Monaco ? C'est en tout cas ce que laisse entendre le nouveau magazine Voici du 5 novembre 2021, avec plusieurs sources à l'appui. Si la princesse souffre bel et bien de problèmes ORL, qui la retiennent en Afrique du Sud depuis le début d'année, elle serait également en plein sevrage du cocktail de somnifères auquel elle serait accro depuis des années.

En plus des diverses interventions chirurgicales liées à son infection ORL, la princesse Charlene a été hospitalisée le 1er septembre dernier sous un nom d'emprunt au Netcare Alberlito Hospital de Ballito. Mais contrairement au communiqué officiel du palais, ce passage à l'hôpital n'aurait pas été lié à son infection : l'ex-nageuse de 43 ans aurait fait une décompensation, un épisode psychotique durant lequel elle aurait perdu le contrôle et jeté tout ce qui lui passait sous la main... "Elle a blessé sa dame de compagnie, les deux officiers de la sécurité sont intervenus pour tenter de la calmer, a raconté une source. La scène était absolument terrible."

Son audacieuse coupe punk dévoilée en décembre 2020 serait d'ailleurs une coupe rattrapage après une première crise durant laquelle elle se serait blessée en se coupant les cheveux avec des ciseaux... avant d'être stoppée par ses femmes de chambre.

Mis au courant, le prince Albert aurait donc ordonné le sevrage de son épouse, lui qui repoussait cette douloureuse décision. A Monaco, la dépendance de Charlene serait connue de tous mais "totalement taboue". La luxueuse et très privée Thanda Private Game Reserve, non loin de Durban, où la princesse vit depuis son arrivée en Afrique du Sud se serait donc transformée en "centre de désintoxication improvisé" et un médecin monégasque proche de la famille princière suivrait à distance ce sevrage. L'ancienne athlète serait aussi suivie par un psychiatre, en plus d'être entourée de son staff.