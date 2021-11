Charlene de Monaco au repos loin du palais, Albert explique : "Il y a une fatigue pas seulement physique"

Son retour d'Afrique du Sud le 8 novembre dernier laissait espérer qu'elle ferait son grand retour à l'occasion de la Fête nationale monégasque... La princesse Charlene ne prendra finalement pas part aux festivités du 19 novembre. Toujours en convalescence, l'ex-nageuse de 43 ans continue de se remettre doucement de ses problèmes ORL, mais pas seulement...

Dans une nouvelle interview accordée à Monaco-Matin ce jeudi, le prince Albert a donné des nouvelles de son épouse : "Elle va mieux mais elle a encore besoin de repos et de tranquillité." Dans cet entretien, le père de Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans) a confirmé que sa femme se reposait loin du palais, dans un endroit gardé secret, comme l'avait annoncé le palais il y a quelques jours. "Elle n'est pas en Principauté mais nous allons pouvoir aller la visiter très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus par discrétion."

A en croire le souverain de 63 ans, la princesse Charlene doit non seulement se remettre physiquement de ses diverses opérations subies ces derniers mois, mais sa santé mentale semble également en peine : "Il y a une fatigue, pas seulement physique, qui peut se traiter que par une période de repos et par un suivi", le prince Albert-t-il ajouté. Il faut dire que le couple ressort éprouvé de cette absence de huit mois, marquée par de vives rumeurs de divorce... Il a également été affirmé que la princesse souffrait d'une sévère addiction aux somnifères, au point de faire de violentes crises et de faire l'objet d'une cure de désintoxication improvisée en Afrique du Sud.