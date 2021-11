Charlene de Monaco de retour, sans son alliance : Stéphane Bern en dit plus

Après huit mois de convalescence en Afrique du Sud, Charlene de Monaco est finalement rentrée en principauté, auprès de son mari et leurs jeunes enfants. La princesse a quitté Durban dimanche 7 novembre 2021 pour arriver lundi matin au Rocher. Sur les photos de ses retrouvailles avec le prince Albert, Jacques et Gabriella (6 ans), l'ex-nageuse apparaît certes réjouie, mais allégée de son alliance... Un détail qui relance de plus belle les rumeurs de problèmes conjugaux qui collent au couple princier depuis des mois.

Invité de l'émission C à vous mardi soir, au côté de son amie la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Stéphane Bern a commenté cette alliance manquante, lui qui a suivi toute l'affaire de près pour le magazine Paris Match. Faut-il s'attendre à un divorce à Monaco, alors qu'Albert et Charlene viennent de passer le cap des 10 ans de mariage ? "Non, non. Je crois que ça y est, les choses rentrent dans l'ordre. Je vous rassure j'espère", a lancé l'expert des têtes couronnées, le sourire aux lèvres. "Laissons leur... Voilà, ils se sont retrouvés hier, je pense que ça va bien se passer."

Aucun commentaire en revanche sur le fait que la princesse a - une fois encore - oublié de mentionner son mari lors de sa prise de parole à Durban, juste avant de monter dans l'avion... Difficile de croire que tout sera exactement comme avant cette convalescence interminable en Afrique du Sud... En plus des vives rumeurs de divorce, mais aussi de cure de désintoxication improvisée et de crises violentes étouffées, Charlene de Monaco revient certainement changée après ce séjour prolongé dans son pays d'origine.