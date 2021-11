Charlene de Monaco enfin de retour : elle n'est plus blonde !

C'est devenu une habitude pour la princesse : une nouvelle saison, une nouvelle étape de vie ... Une nouvelle coupe ! Après huit mois de séparation et de convalescence, Charlene de Monaco est finalement rentrée en principauté ce lundi 8 novembre 2021. Comme l'a détaillé Nice Matin, l'épouse du prince Albert a quitté l'Afrique du Sud pour atterrir à Nice, avant de regagner le Rocher.

Sur le tarmac de l'héliport monégasque, l'attendaient son mari et leurs deux jeunes enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), "avec un gigantesque bouquet de fleurs". La princesse Charlene avait elle aussi quelques surprises de prévues pour sa famille : en plus d'un nouveau jeune chien baptisé Khan, qui lui a récemment été offert, l'ex-nageuse de 43 ans a dévoilé sa nouvelle tête. Fini la coupe blonde punk qui a fait couler tant d'encre, place à une nouvelle tête brune parfaite pour l'automne !

Elle l'avait reconnu dans les pages du magazine Point de vue en début d'année, lorsque son dernier coup de tondeuse faisait jaser : "Je suis probablement, de tous les membres de familles royales, celle qui a essayé le plus de coiffures différences, mais je continuerai. C'est mon choix." Effectivement, la princesse Charlene n'est jamais à court d'idée lorsqu'il s'agit de changer de look. Cette nouvelle coupe brune illustre-t-elle le début d'un nouveau chapitre pour l'ex-athlète ?