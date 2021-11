Charlene de Monaco absente de la Fête nationale : Albert appelle les siens à la rescousse

Revenue d'Afrique du Sud le 8 novembre dernier, la princesse Charlene a entamé une nouvelle période de convalescence dans un lieu tenu secret. Vendredi 19 novembre, jour de la Fête nationale monégasque, c'est donc sans son épouse que le prince Albert prendra part aux festivités. Pour autant, le souverain de 63 ans devrait être bien entouré !

A en croire les informations rapportées ce mercredi par Monaco Matin, d'autres membres du clan Grimaldi devraient accompagner le prince Albert tout au long de cette journée de fête : ses soeurs les princesses Caroline et Stéphanie devraient apparaître, très certainement accompagnées de certains de leurs enfants. Les Monégasques auront-ils le plaisir de retrouver Charlotte Casiraghi et ses enfants (Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam) au balcon du palais princier pour le traditionnel salut à la population ? Habitués de l'événement, ses frères Pierre et Andrea Casiraghi pourraient y faire leur retour, accompagnés de leurs épouses et jeunes enfants respectifs.

Les trois enfants de la princesse Stéphanie, Louis Ducruet et son épouse Marie, Pauline Ducruet et sa demi-soeur Camille Gottlieb, pourraient également se joindre au groupe. Nos confrères précisent que la princesse Charlene sera représentée par plusieurs membres de sa famille : sa mère Lynette Wittstock et ses frères, Sean et Gareth.

Mais s'il y a bien deux petites têtes blondes qui sont chaque année attendues avec impatience : ce sont celles du prince Jacques et de sa soeur la princesse Gabriella (bientôt 7 ans). Depuis leur première apparition en 2015, les jumeaux ne manquent jamais de divertir le public avec leurs pitreries, tantôt seuls, tantôt accompagnés de leurs cousins. L'an dernier, le jeune héritier avait tout de même fait preuve de plus de sérieux : dans son mini uniforme de carabinier, il avait exécuté à la perfection un salut militaire, sous le regard ému - de son papa.