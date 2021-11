Charlotte Casiraghi : Retour flamboyant à Monaco, tout d'or vêtue

A défaut de revoir la princesse Charlene, les Monégasques ont droit à une belle réunion de famille ce vendredi ! A l'occasion de la Fête nationale, le prince Albert s'est entouré d'une bonne partie de son clan pour le premier événement de cette journée bien remplie : la messe d'action de grâce donnée, comme chaque année, à la cathédrale de Monaco.

Comme le veut le protocole, les membres "juniors" de la famille princière sont arrivés en premier. Le fils aîné de la princesse Stéphanie, Louis Ducruet (28 ans) et son épouse Marie ont répondu présent, de même que plusieurs de leurs cousins. Trois des quatre enfants de la princesse Caroline ont également assisté à la messe : Pierre Casiraghi et son épouse, la très chic Beatrice Borromeo, mais aussi Andrea Casiraghi et son épouse Tatiana Santo Domingo, la princesse Alexandra de Hanovre et Charlotte Casiraghi. Le prince Albert et ses soeurs, les princesses Caroline et Stéphanie sont arrivés à part en voiture (voir diaporama).

La présence de Charlotte Casiraghi est une bonne surprise ! Sa venue était incertaine puisqu'elle n'avait plus pris part à cet événement majeur depuis 2017 ! Pour cette journée de fête, l'épouse du producteur de cinéma Dimitri Rassam a misé sur une tenue éclatante avec un manteau doré matelassé, probablement signé Chanel. Il faut dire que la jolie brune est l'ambassadrice de la maison depuis près d'un an. Peut-être aurons-nous le plaisir d'apercevoir ses deux jeunes enfants, Raphaël Elmaleh et Balthazar Rassam (7 et 3 ans) cet après-midi au balcon du palais princier, d'où la famille princière à l'habitude de saluer les Monégasques ?

Les enfants du prince Albert et de son épouse Charlene, Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans), devraient également apparaître et faire (presque) oublier l'absence de leur maman. Revenue d'Afrique du Sud le 8 novembre, après huit mois passés loin du Rocher et des siens, l'ex-nageuse a entamé une nouvelle période de convalescence loin de la principauté. Après avoir pris la peine de répondre, une fois encore, aux vives rumeurs de divorce qui les suivent depuis le début d'année, le prince Albert va malgré tout profiter de cette Fête nationale pour marquer ses 10 ans de mariage avec Charlene, le thème choisi pour cette édition 2021.