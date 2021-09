Gad Elmaleh papa comblé : ce qu'il a "redécouvert" grâce à son fils Raphaël

C'est toujours rare. Très discret au sujet de sa vie privée, Gad Elmaleh n'évoque pas souvent son fils cadet, Raphael, né de sa relation passée avec Charlotte Casiraghi. L'humoriste a fait une exception en répondant à l'interview courte Le monde d'après menée par Nikos Aliagas dans Gala, paru le 2 septembre 2021.

Questionné par le son/bruit qu'il a redécouvert, Gad Elmaleh s'est confié au sujet de son fils de 7 ans. "La respiration d'un enfant qui dort à côté de vous. J'ai redécouvert ça avec mon deuxième fils. C'est magique et tellement apaisant", a expliqué le père de famille. Une anecdote qui sent le retour des vacances.

Né à Monaco d'une mère héritière et d'un père franco-marocain, Raphael Elmaleh profite de la richesse d'un milieu multiculturel. "Il monte à cheval comme sa mère et fait le show comme son père. C'est un mélange 'monakech !", blaguait Gad Elmaleh dans les colonnes de Paris Match. Depuis leur rupture, Charlotte Casiraghi a fondé une famille avec le réalisateur Dimitri Rassam. Le couple marié depuis juin 2019 a accueilli un petit Balthazar en octobre 2018.

Par le passé, Gad Elmaleh était le compagnon de l'actrice Anne Brochet. Ensemble, ils ont accueilli un garçon prénommé Noé. Bien lancé dans une carrière de mannequin, le jeune homme de 20 ans a déjà travaillé pour Dolce & Gabbana, Naomi Gunther ou encore Zadig & Voltaire.

Papa très présent pour ses enfants, Gad Elmaleh met un point d'honneur à passer du temps avec eux et à leur transmettre les bonnes valeurs. "On ne sait jamais si on est un bon père, mais je fais tout pour l'être. J'essaie de transmettre mes valeurs à mes enfants, surtout celle du travail. Je leur explique que faire rire les gens, c'est un travail. C'est avec ça que je gagne de l'argent pour les emmener en vacances et leur offrir des cadeaux", détaillait le comique auprès de TV Mag.

Retrouvez l'interview de Gad Elmaleh en intégralité dans le dernier numéro de Gala.