Gad Elmaleh : Confidences sur ses fils, Noé change de vie...

Gad Elmaleh est de retour avec un nouveau spectacle, six ans après le dernier et surtout depuis la polémique liée aux accusations de plagiat. L'artiste présente D'ailleurs et, le 31 juillet, il était sur scène pour l'ouverture du Festival de Ramatuelle. - ou il a fait un triomphe, une longue standing ovation et une monumentale lancée de coussins rouges ! - Il a livré quelques confidences à Nice-Matin, notamment sur son été qu'il compte passer avec ses fils.

L'artiste, aujourd'hui âgé de 50 ans, est heureux de retrouver le public mais compte bien prendre quelques jours de repos en cette période estivale avant de se lancer sur les routes dès le 9 septembre prochain. Ainsi, questionné sur son été après son passage à Ramatuelle - devant les VIP et des ministres dont Roselyne Bachelot, Eric Dupont Moretti - Gad Elmaleh a répondu : "Famille ! Je vais passer du temps avec mes deux fils dans les parages. C'est très important, Raphaël est avec sa maman [son ex, Charlotte Casiraghi, NDLR] et le grand [Noé, 20 ans, fruit de son union avec la comédienne Anne Brochet, NDLR] fait sa vie." Au passage, le fier papa a apporté quelques précisions sur son grand garçon. "A présent, il n'est plus mannequin. Il est rentré à Paris après les Etats-Unis. Je suis content de le retrouver", a-t-il ajouté.

Gad Elmaleh a longtemps fait en sorte de préserver ses fils de sa notoriété et de l'attention du public mais, récemment, son fils Raphaël est apparu devant les objectifs des photographes. "Ce n'est pas une décision de lui 'Va dans les médias!' mais il y a un pan de sa famille qui, quoi qu'il arrive, sera médiatisé. Il faut se protéger mais là il était avec sa mère et sa grand-mère. Franchement ne vaut-il pas mieux assumer les choses ? C'était cohérent et naturel. En plus je suis fier de le voir ainsi. Tout beau dans son costume !", a-t-il raconté.

Pour entendre ce que Gad a à dire de sa vie privée, il faudra aller le voir en spectacle puisqu'il s'y livre comme jamais. "J'ai jamais autant parlé de ma vie privée. En gardant de la pudeur et du respect pour ceux que j'évoque bien entendu", ne manque-t-il pas de préciser.