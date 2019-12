Gad Elmaleh annonce son retour : d'ailleurs, le plagiat s'invite à son spectacle

Il est attendu au tournant, il doit même peut-être refaire ses preuves : ce mercredi matin, le 4 décembre 2019, Gad Elmaleh a annoncé qu'il remontait sur les planches en tant qu'humoriste.

C'est via son son compte Twitter que le message a été passé, alors qu'il donne actuellement les dernières dates de la pièce L'Invitation au Théâtre de la Madeleine, en compagnie de Philippe Lellouche et Lucie Jeanne. "Dès le 28 avril 2020, Gad Elmaleh sillonnera la France durant près de deux ans avec un 6e spectacle mêlant stand-up et personnages", indiquent les organisateurs du spectacle. Ce sixième show, intitulé D'ailleurs, signe le retour de l'humoriste seul sur scène en France, cinq ans après son dernier spectacle, Sans tambour.

Ces dernières années, il a partagé son temps entre sa tournée et sa carrière aux États-Unis. Il a joué Oh My Gad ! dans les pubs new-yorkais, proposé le spectacle American Dream en anglais et distribué exclusivement sur Netflix, s'est produit entre-temps en tandem avec Kev Adams dans Tout est possible... Il a également joué son propre rôle dans Huge in France, une série inspirée de sa vie qui n'a pas connu un très bon accueil.

D'ailleurs abordera la question du plagiat, un sujet brûlant qui le concerne directement. Invité de RTL, vendredi 11 octobre, Gad Elmaleh est ainsi revenu sur les accusations de plagiat dont il fait l'objet depuis janvier dernier. "Je n'ai même pas envie de dire ça, car ça voudrait dire quoi ? Que "avant il faisait du plagiat ?" Non. Je reviens sur ce que j'ai dit dans Le Parisien. On a pris le temps de pouvoir parler et comprendre ce qui était mes inspirations. Oui, en regardant ces comiques américains nuit et jour, quand le stand up est arrivé, je m'en suis inspiré, plus qu'inspiré. Il y a des choses que j'ai prises d'eux", reconnaissait-il alors.

Le mardi 24 septembre 2019, Gad Elmaleh avait rencontré sept lecteurs du Parisien au siège du quotidien situé dans le 15e arrondissement de Paris. Il s'était alors exprimé pour la première fois concrètement sur le sujet embarrassant du plagiat. "[Si c'était à refaire] Je ne le referais pas, mais je ne le regrette pas parce que je n'ai jamais été dans une démarche malicieuse (...) J'ai des rapports avec ceux dont je me suis inspiré, aucun ne s'est jamais plaint", affirmait-il.

Ouverture de la billetterie : vendredi 6 décembre.