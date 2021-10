Charlotte Casiraghi de sortie : nouvelle coupe et jolies jambes chez Chanel

Installée en front row, Charlotte Casiraghi était en bonne place pour découvrir le réjouissant défilé Chanel, qui présentait ce mardi sa collection printemps-été 2022. Puisque la maison ne pouvait pas organiser son traditionnel défilé au Grand Palais, actuellement fermé pour travaux, elle a ressuscité l'ambiance des shows des années 1990 au Grand Palais Ephémère !

Fini les passages éclairs en mode robots, la mine renfermée : les mannequins ont défilé en rythme en maillots de bain, improvisant des poses diverses, le sourire aux lèvres. Même la scénographie était rétro puisqu'elle était composée d'un simple podium blanc surélevé, tout au long duquel étaient accouchés les photographes. Assise au premier rang, Charlotte Casiraghi a ainsi pu profiter du show, non loin des autres invités VIP tels que Lily-Rose Depp et Kristen Stewart, elles aussi ambassadrices de la maison au double C.

Pour l'occasion, la fille de la princesse Caroline était vêtue d'une nouvelle robe blanche à manches ballons brodées de fleurs, de la collection Resort 2022, accessoirisée d'une paire de bottines pointues à talons.

Porte-parole Chanel depuis le début d'année, la Monégasque a non seulement pris la pose pour la campagne printemps-été 2021, mais elle anime également les Rendez-vous littéraires rue Cambon. C'est d'ailleurs au moment de la diffusion du dernier épisode, le 28 septembre, que Charlotte Casiraghi a dévoilé sa coupe au carré. Une nouvelle tête qui n'est pas passée inaperçue tant l'épouse du producteur Dimitri Rassam change rarement de style.