Charlotte Casiraghi en Birkenstock et robe nuisette : apparition décontractée avec Dimitri Rassam

Les sandales Birkenstock, pour ou contre ? Les chaussures au confort absolu, mais au look douteux, viennent de recevoir l'ultime approbation royale : celle de Charlotte Casiraghi ! La Monégasque a fait une récente apparition en compagnie de son mari, le producteur de cinéma Dimitri Rassam. Une sortie estivale à La Villa Castel del Mare (Cap-d'Ail) immortalisée le temps d'une photo de groupe, relayée le 14 juillet 2021 sur les réseaux sociaux.

Sur ledit cliché, la fille de la princesse Caroline de Monaco apparaît vêtue d'un look d'été décontracté en robe nuisette à pois Topshop et sandales Birkenstock. Le visage dénudé et les cheveux lâchement attachés, cette cavalière émérite de 34 ans s'affiche radieuse au naturel. Aucune trace en revanche de ses deux garçons : Raphaël (7 ans), né de sa romance passée avec Gad Elmaleh, et Balthazar (2 ans), qu'elle partage avec Dimitri Rassam.

La d'ordinaire discrète Charlotte Casiraghi multiplie les apparitions cet été. Début juillet, c'est en compagnie de sa mère et de son fils aîné qu'elle a assisté à la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco. Une sortie particulièrement remarquée tant le jeune Raphaël grandit loin de l'attention médiatique ! C'est ensuite avec son mari Dimitri Rassam, en marge du Festival de Cannes, que l'égérie Chanel a pris part à la soirée organisée par la maison au double C.