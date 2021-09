Charlotte Casiraghi a changé de tête ! Nouvelle coupe courte pour la rentrée

Mais que se passe-t-il du côté du Rocher ? Après la princesse Charlene et sa fille Gabriella, puis la princesse Stéphanie et sa coupe garçonne, c'est au tour de Charlotte Casiraghi de se donner un joli coup de ciseaux. Si ses tantes ont osé des coupes courtes radicales, la fille de la princesse Caroline a préféré un style plus classique en s'essayant au carré flou. Une nouvelle tête dévoilée en vidéo le 28 septembre par la maison Chanel.

Dans le quatrième épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon diffusé mardi sur les réseaux sociaux, Charlotte Casiraghi s'attarde sur l'oeuvre de Virginia Woolf en compagnie de l'écrivaine Erica Wagner et de l'actrice Keira Knightley, autre égérie star de la marque.

Un échange à trois filmé depuis Londres et sa Somerset House. Toujours aussi animée par ce rôle d'ambassadrice littéraire pour Chanel, la Monégasque de 35 ans a affiché son nouveau carré châtain. Un choix flatteur pour celle qui préférait jusqu'alors des coupes plus longues. Seule excentricité de ces dernières années : une frange gardée quelques mois seulement.