Stéphanie de Monaco a tout coupé ! Nouvelle tête à la garçonne... inspirée par Charlene ?

Qui dit rentrée dit nouveau look ! Le 16 septembre 2021, sur la place du Casino de Monte-Carlo, Stéphanie de Monaco a fait une apparition remarquée au côté de son frère, le prince Albert. La princesse a en effet pris part au 19ème trou de la Princesse de Monaco Cup, une compétition de golf au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et de Fight Aids Monaco. L'occasion pour elle de dévoiler une nouvelle coupe de cheveux audacieuse.

Jeudi dernier, la mère de Louis, Pauline et Camille (28, 27 et 23 ans) a laissé voir sa nouvelle tête : Stéphanie de Monaco arbore désormais une coupe courte à la garçonne, le visage uniquement habillée d'une frange effilée (voir diaporama). Un choix plutôt surprenant de la part de celle qui préférait jusqu'alors des coupes plus classiques allant du mi-long au carré, comme sa soeur la princesse Caroline.

La Monégasque de 56 ans se serait-elle inspirée de la princesse Charlene, véritable aventurière capillaire ? Ira-t-elle, comme sa belle-soeur, jusqu'à tout couper pour un style punk ? L'appel des ciseaux se fait décidément sentir en principauté puisque, du haut de ses 6 ans, la princesse Gabriella a elle aussi tenté une mini frange expérimentale. Un essai peu concluant, que même sa mère Charlene n'a pas pu rattraper...