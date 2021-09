Diaporama Charlotte Casiraghi a changé de tête ! Nouvelle coupe courte pour la rentrée

Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam - Les célébrités arrivent à la soirée Chanel lors du 74ème Festival International du Film de Cannes

La princesse Caroline de Hanovre avec sa fille, Charlotte Casiraghi, et son petit-fils Raphaël Elmaleh, 7 ans (qui fait sa première participation officielle à une manifestation monégasque), lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, le 3 juillet 2021. © Claudia Albuquerque/Bestimage

Charlotte Casiraghi, et son fils Raphaël Elmaleh, 7 ans (qui fait sa première participation officielle à une manifestation monégasque), lors de la dernière journée de la 15ème édition du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monaco, le 3 juillet 2021. © Bruno Bébert/Bestimage

Charlotte Casiraghi, ambassadrice et porte-parole de la maison de haute-couture Chanel, est venue pousser la chansonnette en duo avec Sebastien Tellier sur le titre "Roche" à l'occasion du défilé Chanel Cruise 2021/22, aux Baux-de-Provence, le 2 mai 2021.

8 / 17

Le prince Albert II de Monaco et Charlotte Casiraghi, accompagnés par Diane Fissore, la présidente de la fédération équestre monégasque et organisatrice du Jumping, ont remis les prix du Trophée Casino de Monte-Carlo puis ont assisté à la présentation des jeunes cavaliers, Children et Junior, qui vont participer sous les couleurs monégasques aux prochains championnat d'Europe qui se déroulera au Portugal, à Monaco, le 2 juillet 2021. © Bruno Bebert/Bestimage