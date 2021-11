Charlene de Monaco absente : Jacques et Gabriella crient leur amour au balcon du palais

Bien qu'elle soit rentrée d'Afrique du Sud il y a dix jours, le prince Jacques et la princesse Gabriella restent privés de leur mère. Après huit mois de convalescence en Afrique du Sud, la princesse Charlene a entamé une nouvelle période de repos dans un endroit gardé secret. Ce 19 novembre 2021, elle a donc manqué la Fête nationale monégasque. Malgré tout, ses enfants lui ont adressé d'adorables messages.

Après une première apparition remarquée dans la cour du palais, où ils ont assisté main dans la main au passage en revue des troupes et la remise des insignes, Jacques et Gabriella ont pris place en haut du palais, au balcon, pour assister à la suite des festivités. Avant de saluer une dernière fois les habitants de la principauté, les jumeaux ont attrapé deux pancartes avec des messages en anglais adressés à leur mère, écrits de leurs mains : "Tu nous manques maman" et "On t'aime maman". Pour sûr, la princesse Charlene (où qu'elle soit) sera touchée par cette douce attention.

Après huit mois passés dans son pays d'origine, à cause d'une infection ORL, l'ex-nageuse de 43 ans est rentrée le 8 novembre. Si elle a joyeusement retrouvé mari et enfants face aux photographes, elle a ensuite rapidement disparu des radars. Plus tôt cette semaine, le palais a indiqué qu'elle était partie se reposer - physiquement et moralement - en dehors de la principauté. A la veille de la Fête nationale, le prince Albert a quant à lui pris la peine de répondre, une fois encore, aux vives rumeurs de divorce qui ne les quittent plus... En revanche, aucun commentaire sur la soit-disant addiction de la princesse aux somnifères.

Un clan presque au complet

A défaut de partager cette journée avec leurs deux parents, Jacques et Gabriella étaient entourés de tous leurs proches. Du côté de leur famille maternelle, Sean et Gareth Wittstock (leurs oncles) étaient présents avec leurs enfants, cousins que les jumeaux apprécient particulièrement. Le clan Grimaldi était également dignement représenté : la princesse Caroline était accompagnée de ses quatre enfants et petits-enfants. Après avoir manqué les trois précédentes éditions de la Fête du prince, Charlotte Casiraghi a fait la surprise de réapparaître cette année, avec son fils aîné Raphaël Elmaleh (7 ans) !

Pierre Casiraghi et son épouse, l'élégante Beatrice Borromeo, étaient avec leurs deux enfants (Stefano et Francesco), Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo avaient leurs trois enfant autour d'eux ("Sacha", India et Maximilian). La princesse Alexandra de Hanovre, la plus jeune fille de Caroline, est venue compléter la fratrie. De son côté, la princesse Stéphanie avait avec elle son fils Louis Ducruet et son épouse Marie, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb.