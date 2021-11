Charlotte Casiraghi : Son fils Balthazar fait sa première apparition au balcon du palais

Du haut de ses 3 ans, Balthazar a fait sa première apparition publique. Ce vendredi 19 novembre 2021, à l'occasion de la Fête nationale monégasque, le fils de Charlotte Casiraghi et son mari Dimitri Rassam a fait une apparition remarquée au balcon du palais princier. Le garçonnet a assisté aux festivités et salué les habitants du Rocher au côté de sa grand-mère, la princesse Caroline.

Après avoir manqué les trois précédentes éditions de la Fête du prince, Charlotte Casiraghi a fait la surprise d'apparaître à la traditionnelle messe d'action de grâce donnée vendredi matin en la cathédrale de Monaco. Si la jolie brune, radieuse dans son manteau d'or, a commencé la journée seule avec ses frères et soeur, elle a rapidement retrouvé ses enfants au palais princier.

Dans la cour du palais, on a pu apercevoir son fils aîné Raphaël (7 ans), né de ses amours passés avec Gad Elmaleh, lors du passage en revue des troupes et la remise des insignes. Ce dernier avait d'ailleurs effectué son premier engagement public l'été dernier à Monaco, avec sa mère et sa grand-mère.

Un clan réuni (presque) au grand complet

Comme à son habitude, le clan Grimaldi s'est ensuite retrouvé aux balcons du palais pour assister à la suite des festivités. D'un côté, le prince Albert a salué la foule en compagnie de ses enfants, le prince Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans), mais sans la princesse Charlene, toujours en convalescence. A une autre fenêtre, la princesse Caroline était entourée de ses enfants et petits-enfants : Raphaël et Balthazar donc, mais aussi Pierre Casiraghi, sa belle épouse Beatrice Borromeo et leurs deux enfants (Stefano et Francesco, 4 et 3 ans). Andrea Casiraghi et sa femme Tatiana Santo Domingo étaient eux aussi en famille avec leurs trois enfants : Alexandre, India et Maximilian (8, 6 et 3 ans).

Egalement de la partie, la princesse Stéphanie a quant à elle pu compter sur la présence de ses trois enfants : Louis Ducruet et sa femme Marie, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb.