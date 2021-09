Kate Middleton et Meghan Markle éclipsées par une autre personnalité royale... du côté de Monaco !

La concurrence est rude en matière de têtes couronnées stylées ! Le magazine Tatler a finalement rendu son verdict : la personnalité royale européenne la mieux habillée serait Beatrice Borromeo, l'épouse de Pierre Casiraghi. Pourtant, la belle-fille de la princesse Caroline de Monaco a de sérieuses concurrentes face à elle : Kate Middleton, la reine Letizia d'Espagne, Meghan Markle, la reine Maxima des Pays-Bas...

Bien qu'elle soit une figure plutôt discrète sur le Rocher, Beatrice Borromeo ne passe jamais inaperçue tant ses tenues sont soignées. Cela fait maintenant 13 ans que la belle Italienne partage la vie de Pierre Casiraghi. Lors de leur fastueux mariage célébré à l'été 2015, entre Monaco et les îles Borromées, la mariée avait porté pas moins de quatre tenues de créateurs : deux looks signés Valentino et deux autres venant de chez Armani Privé.

En tenue estivale au côté de son mari et du prince Albert de Monaco au Grand Prix de F1 de Monaco, élégante au possible pour la Fête Nationale monégasque, main dans la main avec ses fils Stefano et Francesco (4 et 3 ans), en robe de soirée au concert d'été de la Croix-Rouge à Monte-Carlo, en vestale d'or pour le défilé Dior Cruise à Athènes... La belle aristocrate italienne de 36 ans, ex-mannequin et journaliste, alterne looks de journée et tenues de soirée avec goût (voir diaporama). Difficile de trouver un fashion faux-pas !

Un sens du style qu'elle partage notamment avec ses belles-soeurs Charlotte Casiraghi, Tatiana Santo Domingo et même la jeune princesse Alexandra.