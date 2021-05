Beatrice Borromeo et Pierre Casiraghi : Couple élégant et remarqué au GP de Monaco

Complices et fusionnels, les époux - dont le mariage a été célébré en 2015 - se sont affichés très tendres l'un envers l'autre durant toute la compétition. Chic, le fils de Caroline de Monaco et de Stefano Casiraghi portait un costume gris perle assorti d'une pochette blanche. À la fin de la course, il a remis le trophée de bronze au Britannique Lando Norris (McLaren). Andrea Casiraghi a quant à lui remis le trophée d'argent au pilote arrivé à la seconde place, l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari). Enfin le prince Albert a remis le trophée au vainqueur, le pilote de Red Bull Max Verstappen.

Malheureusement, le Monégasque Charles Leclerc n'a pas pu participer à la course alors qu'il avait obtenu la pole-position la veille ainsi que les meilleurs temps lors des séances de qualification. Le pilote n'a pas pu rejoindre la grille de départ puisque sa Ferrari était endommagée au niveau de l'arbre de transmission gauche. Albert n'a pas manqué d'aller réconforter le jeune pilote âgé de 23 ans qui semblait bouleversé de ne pas pouvoir participer au Grand Prix.