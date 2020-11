Pierre Casiraghi, papa prudent : pour ses fils et Beatrice, il met de côté sa passion

Le 8 novembre 2020 sera donné le coup d'envoi de la 9e édition du Vendée Globe. Sur la ligne de départ aux Sables-d'Olonne, parmi les 33 participants à prendre le large, un nouveau monocoque tentera de boucler ce tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale : le Seaexplorer-Yacht-Club de Monaco, que Pierre Casiraghi peaufine depuis près de six ans avec son ami marin, Boris Herrmann. C'est à son bord que le Monégasque avait conduit la jeune activiste écolo Greta Thunberg à New York, en août 2019.

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue du 4 novembre, le fils cadet de la princesse Caroline et Stefano Casiraghi s'est dit fier de voir la principauté présente au départ de cette course mythique pour la première fois. Particulièrement investi dans ce projet, le Monégasque de 33 ans aurait bien aimé prendre la mer également, mais c'est depuis la terre et à distance qu'il épaulera au mieux son acolyte : "J'aime l'esprit d'aventure, ces moments difficiles où il faut trouver la force d'aller de l'avant, de pousser les limites, de forcer le bateau, de le réparer et de remettre les voiles. Mais pour être franc, je n'ai pas le niveau de Boris", Pierre Casiraghi a-t-il d'abord expliqué.

Mais il y a une autre raison primordiale qui pousse cet aventurier des mers à garder l'ancre en principauté : Stefano et Francesco, 3 et 2 ans, les deux garçons qu'il partage avec son épouse Beatrice Borromeo. "J'ai une famille maintenant, avec deux enfants petits, ce jeune papa prudent a-t-il confié. Ce serait impossible pour moi de les laisser pendant une si longue période. Plus tard peut-être, quand ils seront grands."

L'appel de la mer a un écho tout particulier au sein de la famille princière, passionnée des fonds marins depuis plusieurs générations : le prince Albert Ier a fondé en 1989 le célèbre Musée océanographique de Monaco. Puis il y a eu Stefano Casiraghi, grand adepte des sports nautiques, qui a tragiquement trouvé la mort lors d'une course de motonautisme en 1990. Plus récemment, c'est la princesse Charlene de Monaco qui s'est illustrée en mer en remportant l'été dernier une éprouvante course à vélo marin au profit de sa fondation.