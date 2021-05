Maxima des Pays-Bas se la joue guerrière chic : la reine ose toujours plus d'excentricités mode !

La reine des Pays-Bas est décidément sur tous les fronts ! Le 10 mai 2021, Maxima a fait une nouvelle sortie remarquée à Bourtange, un village situé au nord-est du pays. Venue encourager l'éducation musicale des enfants, l'épouse du roi Willem-Alexander a pour l'occasion misé sur un look tout à fait approprié pour une visite dans une ville fortifiée !

Les bras ornés de bijoux dorés, la taille ceinturée d'or dans une robe façon cotte de maille avec décolleté drapé : la reine est apparue telle une guerrière perdue entre l'Antiquité et le Moyen-Age en tenue signée Claes Iversen (un créateur danois basé aux Pays-Bas). Maxima a fini de mélanger les styles et les époques en misant sur un chapeau rappelant plutôt les looks de First Lady d'une Jackie Kennedy... Un parti pris mode audacieux mais plutôt payant, surtout quand on bénéficie d'un charisme à toute épreuve stylistique ! La jolie blonde de 49 ans, originaire d'Argentine, a visiblement passé du bon temps en compagnie des musiciens et jeunes enfants venus l'accueillir comme il se doit.

Le 11 mai également, cette fois-ci dans le sud du pays, la reine Maxima a continué de soutenir l'enseignement de la musique aux jeunes Néerlandais en assistant à un concert de la fondation "More Music in the Classroom" à Roermond. Qui dit nouvelle sortie dit forcément nouveau look pointu pour celle qui s'illustre parmi les têtes couronnées les plus lookées, à coups de tenues colorées. Mardi, c'est en ensemble rose nude et serre-tête façon bouquet de pétales que la mère des princesses Catharina-Amalia (17 ans), Alexia (15 ans) et Ariane (14 ans) a fait forte impression.