Maxima des Pays-Bas, entre larmes et sourires : la reine solennelle au côté de Willem-Alexander

Après les joyeuses célébrations du King's Day, place au recueillement. Le 4 mai 2021 à Amsterdam, Maxima des Pays-Bas et son mari le roi Willem-Alexander ont pris part à la cérémonie de commémoration pour les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le couple souverain s'est rendu sur la place du Dam pour déposer une couronne de fleurs, et était accompagné de plusieurs représentants officiels. L'occasion pour la reine d'afficher un nouveau look parfaitement de circonstance.

Cérémonie hommage oblige, c'est entièrement vêtue de noir que Maxima des Pays-Bas est apparue mardi. La jolie blonde de 49 ans, originaire d'Argentine, a en effet misé sur une robe et une longue cape noires accessoirisées d'une paire de gants en cuir, d'un chapeau et d'un sac à main baguette. Un total look noir égayé malgré tout d'une broche et d'une paire de boucles d'oreilles en perles. A l'image de la météo, alternant entre gouttes de pluie et timides rayons de soleil, la reine a d'abord affiché une mine solennelle avant de sourire chaleureusement aux photographes (voir diaporama).

L'ambiance était toute autre le 27 avril dernier, jour de l'anniversaire du roi Willem-Alexander : un événement non seulement fêté par la famille royale, mais également par tous les Néerlandais, qui célèbrent alors le King's Day (ou Koningsdag). Comme à leur habitude, le souverain, son épouse et leurs trois filles - la princesse héritière Catharina-Amalia (17 ans), la princesse Alexia (15 ans) et la princesse Ariane (14 ans), en ont profité pour prendre la pose à cinq. Visite d'un campus High Tech à Eindhoven, jeu télévisé en famille, puis grand concert en extérieur à La Haye : la décontraction et la bonne humeur étaient au rendez-vous.