Alexia des Pays-Bas bientôt scolarisée à l'étranger, avec une autre princesse !

En février dernier, la maison royale d'Espagne a en effet annoncé que la princesse Leonor (15 ans) allait elle aussi y faire sa rentrée après avoir réussi les examens d'entrée. Une formation de qualité pour laquelle ses parents, le roi Felipe et la reine Letizia, devraient débourser près de 67 000 livres sterling (environ 76 000 euros).

Le UWC Atlantic College a vu passer une autre héritière il y a peu, puisque la princesse Elisabeth de Belgique y a elle-même été élève. La fille du roi Philippe et son épouse la reine Mathilde avait intégré l'établissement en 2018, mais elle a dû interrompre son cursus et rentrer en Belgique à cause de la pandémie. C'est finalement à distance et en ligne qu'elle a poursuivi ses cours, avant de rejoindre l'École royale militaire.