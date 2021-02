Leonor d'Espagne : La princesse va partir étudier à l'étranger, dans un école façon Harry Potter

L'éducation de la future reine d'Espagne prend une nouvelle tournure ! Dès l'été prochain, la princesse Leonor (15 ans) va quitter sa famille et son pays natal pour poursuivre ses études secondaires au Pays de Galles. Dans un communiqué relayé le 10 février 2021, la maison royale d'Espagne a annoncé que la fille aînée du roi Felipe VI et son épouse Letizia va intégrer le UWC (United World Colleges) Atlantic College pour un cursus de deux ans. Un établissement qui a récemment formé une autre princesse européenne...

Leonor d'Espagne ne sera pas tant dépaysée que ça puisqu'elle quitte Madrid et le palais de la Zarzuela pour s'installer dans le château du 12e siècle qui abrite sa nouvelle école, sur la côte sud du Pays de Galles. C'est anonymement que la princesse, actuellement scolarisée au collège Santa María de Los Rosales à Madrid avec sa soeur Sofia (13 ans), a passé ses examens d'entrée avant d'être acceptée. La formation sera financée à titre privée par Felipe et Letizia, qui vont devoir débourser 67 000 livres sterling (environ 76 000 euros) pour que leur aînée décroche un baccalauréat international.

Au sein du château à l'ambiance Harry Potter, la princesse pourra peaufiner ses talents de polyglotte puisque les étudiants viennent de 150 pays différents. En plus de l'espagnol et des trois langues régionales co-officielles de son pays (le basque, le catalan et le galicien), Leonor parle anglais et arabe, tout en ayant des notions de français, allemand et chinois. Rien que ça ! Du haut de ses minis talons, l'adolescente a également témoigné de ses talents d'oratrice lors de ses multiples sorties officielles avec ses parents ces derniers mois. Elle avait effectué sa première allocution publique en 2018, au jour de ses 13 ans, pour les célébrer les 40 ans de la Constitution espagnole. Elle avait ensuite prononcé son premier discours en octobre 2019 lors du prix Princesse des Asturies.