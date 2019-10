Leonor d'Espagne très à l'aise pour une grande première avec son clan

Si, du côté des Anglais, les héritiers au trône sont encore trop jeunes pour se lancer dans des événements officiels, chez leurs voisins espagnols les filles du roi Felipe VI sont en âge d'entamer un véritable parcours initiatique. Ainsi, la princesse Leonor, âgée de 13 ans, mène la danse...

Vendredi 28 octobre 2019, la famille royale espagnole était présente à la cérémonie de remise de prix dite Princesse des Asturies à Oviedo, dans le nord-est du pays. Une soirée organisée au Teatro Campoamor. La reine Letizia d'Espagne est apparue très souriante dans sa ville natale, vêtue d'une élégante robe bordeaux, accompagnée de son époux le roi Felipe VI, en costume foncé.

Cette journée était particulière puisque la princesse Leonor, devenue princesse des Asturies en 2014 en héritant du titre de son père puisque celui-ci devenait roi d'Espagne suite à l'abdication de son propre père Juan Carlos, faisait son premiers discours à cette remise de prix. La demoiselle, qui a depuis l'an dernier déjà pris la parole en public pour des événements officiels, semblait à l'aise. Vêtue d'une robe d'un bleu clair, elle a déclaré, assise en famille : "Chez moi, les mots Espagne et Asturies sont toujours joints par la même force avec laquelle l'histoire les a unis. C'est comme cela que je le ressens dans mon coeur."

Un discours prononcé sous les yeux de sa soeur Sofia, âgée de 12 ans et qui lui a fait un adorable câlin à l'issue de sa déclaration, de sa grand-mère paternelle l'ex-reine Sofia et de sa grand-mère maternelle Paloma Rocasolano ainsi que de sa tante du côté de sa maman, Telma Ortiz. Leonor et son papa ont ainsi remis les prix lors de cette cérémonie qui récompense des travaux d'envergure internationale notamment dans le domaine des arts, des sports, des sciences sociales et des lettres...

Ont été récompensés Peter Brook (dans les arts), le Musée national du Prado de Madrid (en communication et humanités), l'éducateur américain Salman Khan et sa Khan Academy (pour la coopération internationale), la skieuse américaine Lindsey Vonn (dans les sports), l'écrivaine américaine Siri Hustvedt (dans les lettres), le sociologue cubano-américain Alejandro Portes (en sciences sociales), la botaniste et généticienne américaine Joanne Chory ainsi que la biologiste argentine Sandra Myrna Díaz (en recherche scientifique et technique) et la Ville de Gdansk en Pologne (pour la concorde).