Letizia et Felipe d'Espagne : Les photos de la rentrée de Leonor et Sofia

Le tour d'Europe de la rentrée des têtes couronnées se poursuit et, après George et Charlotte de Cambridge ou les enfants de Philippe et Mathilde de Belgique, l'heure a sonné aussi pour la princesse Leonor des Asturies et l'infante Sofia d'Espagne ! Au terme d'un été partagé entre colonie de vacances anglophone aux États-Unis en juillet et vacances en famille à Majorque en août, les deux filles du roi Felipe VI et de la reine Letizia d'Espagne ont repris le chemin de l'école, accompagnées pour leur premier jour par leurs parents, lesquels ont déjà repris leurs activités officielles.

Le couple royal et ses filles, dernièrement vus ensemble lorsque le roi Juan Carlos Ier était hospitalisé à Pozuelo de Alarcon à la suite d'un triple pontage coronarien, sont apparus au petit matin du mercredi 11 septembre 2019 devant le collège Santa María de los Rosales, établissement d'enseignement privé du Nord-Ouest de Madrid (proche du palais de la Zarzuela où vit la famille royale) que Felipe fréquenta en son temps. Les sourires étaient de mise, l'uniforme aussi : jupe grise, polo blanc sous un pull bleu marine, chaussures plates noires et chaussettes relevées, Leonor (13 ans) et Sofia (12 ans) étaient à l'unisson, toutes deux les cheveux relevés en queue de cheval. Pour seul signe distinctif : leur sac à dos – visiblement bien rempli. L'aînée utilisait en effet le sac du comité olympique espagnol pour les Jeux de Rio de Janeiro 2016, tandis que sa cadette portait un modèle différent, tout noir. Chacune avait accroché à son sac quelques colifichets, notamment une ballerine (Leonor avait aussi une minilampe torche, alors que Sofia embarquait un Playmobil et un poisson rose). Letizia et Felipe étaient eux aussi, à leur manière, en "uniforme" : la reine, qui portait des affaires de ses filles dans deux sacs en toile, combinait une veste à carreaux avec un legging et des baskets Hugo Boss, tandis que le roi était en costume-cravate.

Cette année, l'infante Sofia entre dans le cycle secondaire que sa grande soeur Leonor, qui aura 14 ans le 31 octobre, va pour sa part achever. Dans quelques semaines, la princesse des Asturies, héritière du trône, assistera pour la première fois le 18 octobre prochain à la remise des Prix Princesse des Asturies. Une autre étape importante dans son éducation à sa mission royale.

Quelques jours avant de retrouver le collège, les adolescentes faisaient dimanche 8 septembre une dernière sortie culturelle avec leur maman, allant assister au Teatros del Canal à la dernière d'Antigone, un ballet créé par le danseur Víctor Ullate, lequel tirait sa révérence. Âgé de 72 ans, ce dernier a été très touché de cette visite royale impromptue, dont il a partagé quelques images sur les réseaux sociaux.