Letizia d'Espagne : Le retour d'une jolie jupe pour son message sur le handicap

Après avoir marqué sa rentrée officielle d'un coup d'éclat que lui a inspiré l'élégante première dame argentine Juliana Awada, étrennant une nouvelle robe vue sur cette dernière, Letizia d'Espagne a joué l'une de ses cartes les plus fameuses : celle du recyclage de tenue.

Chargée jeudi 5 septembre 2019 de présider à la 3e Journée sur le traitement informatif du handicap dans les médias, la reine ressortait un ravissant ensemble qu'on ne l'avait plus vue porter depuis plus de deux ans et sa visite d'Etat avec le roi Felipe au Royaume-Uni en juillet 2017. Elle était en effet habillée d'une jupe à fleurs bleues Carolina Herrera et d'un chemisier bleu marine, combinaison gagnante dont elle avait déjà usé à plusieurs reprises par le passé : en 2015 pour la réception à Madrid du président italien Sergio Mattarella, puis sa visite événement à Paris avec le roi et enfin leur déplacement quelques semaines plus tard en Floride, en 2016 pour la rentrée de septembre du couple royal à l'Institut Cervantes...

Cette fois perchée sur des escarpins assortis de la créatrice vénézuélienne et accessoirisée d'un sac Loewe ainsi que de boucles d'oreilles TOUS, la reine Letizia a retrouvé au siège de la Commission nationale des marchés et de la compétence des personnalités comme Meritxell Batet, nouvelle présidente du Congrès des députés, Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid, ou Ana Lima, secrétaire d'Etat aux Services sociaux et secrétaire général du Patronage royal sur le handicap, pour continuer à lutter contre les stéréotypes dont souffrent les personnes handicapées dans la société. Une problématique face à laquelle les médias ont leur rôle à jouer, selon l'épouse du souverain, elle-même ancienne journaliste.

Directeur du patronage royal sur le handicap, qui co-organisait ce rendez-vous en partenariat avec le ministère de la Santé, la Fondation A la Par et l'Association des journalistes espagnols, Jesus Celada était chargé de présenter au cours de cette réunion une charte à l'attention des professionnels de la communication afin d'inculquer les bonnes pratiques et la bonne terminologie à employer afin de véhiculer "une image responsable du handicap, respectueuse de la diversité et de nature à favoriser l'intégration sociale" des personnes concernées. Une table ronde a ensuite eu lieu, réunissant des personnalités telles que le directeur de l'agence de presse EFE, Fernando Garea, et l'animatrice de l'émission En lengua de signos (En langue des signes), Paloma Soroa.

La reine doit poursuivre son effort dans ce domaine dès mardi 10 septembre, avec à son agenda une réunion de travail sur "l'intégration du handicap dans les médias d'information".