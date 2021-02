Diaporama Leonor d'Espagne : La princesse va partir étudier à l'étranger, dans un école façon Harry Potter

L'infante Sofia d'Espagne et La princesse Leonor arrivent à l'école Santa Maria de Los Rosales à Madrid pour la rentrée des classes. Elles sont masquées pour faire face à l'épidémie de Coronavirus (COVID-19). Le 11 septembre 2020.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne en famille à leur arrivée chez Jesus Ortiz, père de la reine, à Madrid. Le 6 janvier 2021

La princesse Leonor et l'infante Sofia d'Espagne - Carte de Noël 2020 de la famille royale espagnole. Madrid, Espagne, 11 décembre 2020.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor, l'infante Sofia d'Espagne - Réunion du conseil d'administration de la Fondation Princesse de Gérone au Palais El Pardo. Madrid, le 11 décembre 2020.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, la princesse Leonor, l'infante Sofia d'Espagne lors de la remise du prix de la ville exemplaire des Asturies Somao, Asturies, Espagne, 17 octobre 2020.

Le roi Felipe VI, la reine Letizia, la princesse héritière Leonor, la princesse Sofia et la reine émérite Sofia d'Espagne quittent la cérémonie de remise des prix de la princesse des Asturies à l'hôtel Reconquista à Oviedo le 16 octobre 2020

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, L'infante Sofia d'Espagne et La princesse Leonor - La famille royale d'Espagne visite l'ancienne usine d'armes "La Fabrica" à Oviedo, avant la cérémonie "Princess of Asturias Awards", le 16 octobre 2020.