Alexia des Pays-Bas, 15 ans : rap, déhanchés et crop top... La princesse star de TikTok

A 15 ans, la princesse Alexia des Pays-Bas est une adolescente presque comme les autres. La deuxième fille du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima a même accès aux réseaux sociaux ! Ainsi, avec ses copines, la jeune néerlandaise peut librement s'essayer aux chorégraphies sur la populaire application TikTok, non sans attirer l'attention... Son compte et ceux de ses amies sont peut-être privés, mais des extraits ont été relayés par des internautes.

Crop top, mini jupe assortie et lunettes de soleil sur la tête, la princesse Alexia a notamment témoigné de son sens de la coordination en dansant sur un remix de Rockin' Robin des Jackson 5. Elle s'est également essayée au playback sur la chanson In The Party de Flo Milli, avant de jouer les rappeuses sur le raffiné Skinny Legend Anthem d'Ava Louise et Big Dick Chima. Un dernier titre dont les paroles feraient rougir de honte papa et maman... "Je suis squelettique, je suis une gagnante et vous les péta**** êtes moches. Tous les mecs sur mon téléphone sont moches et gros donc ils ne m'appellent pas. Toutes ces pét**** sur ma b***, elles me su**** dans l'entrée..." Elégant, de la part de celle qui se trouve en seconde position dans l'ordre de succession au trône !

A l'aise sur TikTok, comme sur YouTube, Alexia des Pays-Bas a même convaincu sa mère la reine Maxima de se prêter au jeu de l'interview en visioconférence avec le youtubeur néerlandais Enzo Knol en mai dernier. Alors confinées au palais Huis Ten Bosch, à La Haye, mère et fille ont joyeusement échangé face caméra : "Alexia va dire, : 'Elle est une mère vraiment difficile qui est toujours très stricte, qui est toujours grincheuse. Qu'elle n'a pas d'énergie'", la reine avait-elle notamment affirmé avec dérision. A tort ! Puisque sa fille lui a plutôt fait de jolis compliments.