Princesse Amalia : A 16 ans, l'héritière "domine" la séance photo en famille

Si, en juillet 2019, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et sa famille étrennaient, quelques mois après y avoir emménagé, le palais Huis ten Bosch comme décor de leur traditionnelle séance photo estivale pour la presse, c'est au même endroit qu'ils avaient donné rendez-vous aux médias pour le millésime 2020, ce vendredi 17 juillet.

Séance photo en petit comité...

Une fois n'est pas coutume, Willem-Alexander, la reine Maxima et les princesses Catharina-Amalia (16 ans), Alexia (15 ans) et Ariane (13 ans) auront donc pris la pose dans le même cadre deux années d'affilée. Il faut dire que, crise sanitaire oblige, les circonstances sont inédites et les escapades restreintes. Restreint, le nombre de photographes de presse conviés à la résidence du souverain l'était aussi, afin de permettre le respect de la distanciation sociale. "L'homme est un animal grégaire, nous aimons être ensemble, mais il est important que nous respections la règle du mètre et demi", a d'ailleurs souligné le roi Willem-Alexander au cours des échanges avec les journalistes qui ont suivi les quinze minutes de séance photo et qui ont en grande partie tourné autour du coronavirus.

Cette fois encore, la princesse héritière Catharina-Amalia a grandement focalisé l'attention : à 16 ans, la future reine des Pays-Bas, perchée sur des sandales compensées, dominait sa mère la reine Maxima, qui mesure tout de même 1,78 m, et n'était pas loin de toiser son père, qui culmine à 1,83 m et s'est mis sur la pointe des pieds quand un représentant des médias lui a fait remarquer que sa fille aînée menaçait de le dépasser. Sans surprise, les photographes de presse ont mis à profit le temps imparti pour photographier la famille royale dans toutes les configurations : au complet, seulement le couple royal - toujours aussi épris après dix-huit ans de mariage - , seulement les trois soeurs, seulement le père et son héritière... Résultat : des tableaux qui respirent le bonheur et l'harmonie, d'autant que toute la petite famille s'était accordée sur un dresscode bleu ciel et blanc. Et, comme lors de la séance photo des vacances d'hiver, au ski à Lech en février dernier ou comme au mois de mai à l'occasion de l'anniversaire confiné du roi, la complicité de cette belle famille a crevé l'écran. Le quotidien néerlandais De Telegraaf s'est même attendri devant les gestes d'affection de Maxima envers sa fille aînée.

Des nouvelles de maman et belle-maman

Lors de la session de questions-réponses qui s'est ensuivie, au cours de laquelle chaque média n'avait droit de poser qu'une seule question (soumise la veille par email aux services de la cour), le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a évoqué les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les activités officielles. Si Maxima et lui ont fait en sorte de continuer à se mobiliser sur le terrain, ils ont été contraints de le faire avec parcimonie : "Nous ne voulions pas créer d'attroupement, ce qui est rapidement le cas lorsque nous sommes en visite quelque part. Le pouvoir de la monarchie repose sur le contact ; cela n'a pas été possible, mais je pense que nous avons été très visibles dans les médias", a-t-il observé.

Dans un registre plus personnel, le couple royal a confié que le quotidien à la maison "avec trois adolescentes n'est pas toujours facile", en référence à la fermeture des écoles et à la présence constante de leurs filles, mais aussi que la discussion permet de résoudre toutes les situations. Willem-Alexander a également révélé que sa famille et lui ont pu aller voir la princesse Beatrix, sa mère, pendant le confinement : "Nous avons gardé nos distances et nous nous sommes promenés dans le jardin de Drakensteyn [le château où l'ancienne reine s'est retirée après son abdication, NDLR]", a-t-il précisé. Le monarque a aussi évoqué sa belle-mère Maria del Carmen, qui était présente plus tôt cette année pour s'occuper de Catharina-Amalia, Alexia et Ariane lors de sa visite d'Etat en Indonésie avec Maxima et est depuis retournée en Argentine. "J'ai une belle-mère merveilleuse, ce n'est jamais un problème qu'elle soit ici", a-t-il souligné.