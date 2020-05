La reine Maxima et ses filles ultraglamour pour l'anniversaire confiné du roi

Tout comme le 80e anniversaire de son homologue la reine Margrethe II de Danemark, cap qu'elle a dû célébrer confinée et en visio en lieu et place des grandes festivités qui auraient dû rassembler le gotha Europe à Copenhague, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a dû se contenter le 27 avril 2020 d'une version a minima de la traditionnelle Fête du roi, fête nationale qui coïncide avec son anniversaire.

Pandémie de coronavirus oblige, cette fois, point de liesse populaire à travers tout le pays ni d'escapade familiale animée dans une ville désignée à l'avance : pour cette édition 2020 qui marquait son 53e anniversaire, la célébration s'est tenue à la maison, c'est-à-dire au palais Huis ten Bosch à La Haye, que le souverain et sa famille ont investi en janvier 2019, quittant la Villa Eikenhorst pour cette résidence rénovée de fond en comble (les travaux ont duré cinq années).

Mais comme confiné ne veut pas dire négligé, la reine Maxima et leurs trois filles ont fait honneur à l'homme de leur vie. Si le principal intéressé, Willem-Alexander, ne faisait pas d'infidélité à son habituel costume bleu, se contentant d'abandonner la cravate et de laisser son col de chemise déboutonné, la reine Maxima, la princesse héritière Catharina-Amalia (16 ans), la princesse Alexia (14 ans) et la princesse Ariane (13 ans) y sont allées de leurs tenues de cocktail pour une séance photo en intérieur et en extérieur ! La journée a officiellement commencé à dix heures sur le perron pour de premières photographies, avant l'allocution royale, depuis le vestibule.