Princesse Ariane : 13e anniversaire confinée, le roi et la reine sur le terrain

Les trois filles du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas ont eu bien de la chance de profiter au maximum, en février, du traditionnel séjour de la famille aux sports d'hiver dans le Tyrol autrichien, car les prochaines vacances en liberté ne sont pas pour tout de suite. En plein confinement dans un effort mondial pour endiguer la pandémie de coronavirus, le couple royal a d'ailleurs émis un message de soutien à l'attention de ses compatriotes pour Pâques : "Juste avant Pâques - la fête de l'espérance -, nous vous souhaitons de passer de bonnes journées. Tenez bon, soyez prudents et restez chez vous autant que possible. Nous y arriverons tous ensemble, avec de la patience, de la solidarité, de la persévérance et de la confiance en l'avenir. Merci à tous ceux qui s'impliquent corps et âme !"

Quelques heures plus tard, la cour néerlandaise ne manquait pas, malgré les circonstances, de marquer un heureux événement familial : l'anniversaire de la princesse Ariane, benjamine des trois enfants de Willem-Alexander et Maxima, qui a eu 13 ans vendredi 10 avril 2020. Sans tambours ni trompettes, et même sans nouveau portrait officiel puisque l'image publiée, réalisée en intérieur, date de... mars 2018. Une autre photo réalisée à l'époque montrait Ariane avec ses grandes soeurs la princesse héritière Catharina-Amalia (16 ans) et la princesse Alexia (qui aura 15 ans en juin). En cette période où tout est mis en oeuvre pour protéger notamment les populations à risque, on se rappellera que la princesse Ariane a souffert juste après sa naissance d'une infection pulmonaire et, deux ans plus tard, de détresse respiratoire ; mais ces troubles connus en bas-âge ont été sans conséquence et si la demoiselle a, dans un passé plus récent, dû faire un passage par la case hôpital, c'était en raison d'une cascade malencontreuse en skate-board !