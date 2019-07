Famille royale des Pays-Bas : Images fabuleuses à Huis ten Bosch, nouveau "home"

Depuis quelques jours déjà, la famille royale des Pays-Bas est en vacances.

La reine Maxima, après sa visite au Royaume-Uni avec son époux le roi Willem-Alexander le 17 juin à l'invitation de la reine Elizabeth II, au cours de laquelle celui-ci a été fait chevalier dans l'ordre de la Jarretière en même temps que le roi Felipe VI d'Espagne, a été la dernière en activité et n'a pas lésiné sur les kilomètres : les 28 et 29 juin, elle prenait part à Osaka, au Japon, au sommet du G20 en sa qualité d'ambassadrice spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la finance inclusive pour le développement et de marraine honoraire du Partenariat global du G20 pour la finance inclusive ; puis, du 9 au 11 juillet, c'est au Bangladesh qu'elle jouait à nouveau ce rôle et promouvait l'accès aux services financiers, un enjeu, crucial dans de nombreux pays en voie de développement, auquel elle se voue intensivement.

Maxima a enfin pu mettre ses missions sur pause et retrouver durablement sa belle famille pour la trêve estivale, dont le début a été officiellement marqué le 19 juillet 2019 dans les jardins du palais Huis ten Bosch, leur résidence à La Haye, à l'occasion de la traditionnelle séance de photos pour la presse. Tout comme dans sa version hivernale, lorsque la famille royale au complet part skier à Lech am Arlberg en Autriche et organise également une rencontre avec les médias, l'exercice a une fois de plus été très animé et empreint d'une exubérante joie de vivre : dans un joyeux ballet coloré par les tenues des quatre femmes de la vie du souverain, Willem-Alexander, Maxima et leurs trois filles, la princesse héritière Catharina-Amalia (15 ans), la princesse Alexia (14 ans) et la princesse Ariane (12 ans), ont multiplié les combinaisons.

Nouveau palais pour une nouvelle vie

En couple, le roi et son épouse ont une fois de plus fait l'éclatante démonstration, les yeux dans les yeux, joue contre joue ou front contre front, de leur amour toujours aussi passionné, 17 ans après leur mariage. Les trois soeurs ont posé entre elles, puis avec leur maman, et les photos à cinq ont elles aussi donné lieu à différentes mises en scène, Willem-Alexander s'éclatant comme un petit fou au milieu de tant de glamour. En arrière-plan, la façade majestueuse et le plan d'eau de Huis ten Bosch composaient un décor de carte postale, et il n'est pas anodin que le palais occupe une place si remarquable dans ces images : la famille, qui occupait auparavant la Villa Eikenhorst à Wassenaar, y a en effet emménagé au mois de janvier dernier, après cinq années de travaux de rénovation qui ont vu le parc lui aussi repensé.

Le sujet n'a évidemment pas tardé à surgir dans les questions des journalistes, vendredi 19 juillet 2019 : "Bien sûr, il y a des souvenirs du passé (...) Après, c'était plus la maison de mes parents, où je venais de temps en temps", a souligné le roi Willem-Alexander, qui a grandi au château Drakensteyn (où sa mère la princesse Beatrix s'est installée après son abdication en 2013) mais n'a pas tellement vécu à Huis ten Bosch. Sa famille s'y est installée en 1981, un an après l'avènement de Beatrix des Pays-Bas à la mort de la reine Juliana, mais lui en est parti dès 1983 pour passer son baccalauréat international à l'Atlantic College au Pays de Galles (où la princesse héritière Elisabeth de Belgique est actuellement inscrite).

Après l'important chantier mené de 2014 à 2018, Willem-Alexander, Maxima, Catharina-Amalia, Alexia et Ariane ont pris possession des lieux : "Il a fallu un certain temps pour s'y habituer, mais nous nous sentons vraiment chez nous maintenant, nous sommes parfaitement heureux", a témoigné le souverain, avec son enthousiasme et sa chaleur habituels. Un bonheur total qui transparaît dans les photos et cette complicité intarissable. Les trois filles du couple royal profiteront très certainement à fond des vacances scolaires avant de toutes se retrouver à la rentrée au lycée de Sorghvliet à La Haye. Ariane, qui était jusque-là à la Bloemcampschool de Wassenaar, y rejoindra ses deux grandes soeurs. Quant à Amalia, princesse d'Orange, elle se signale déjà par une grande qualité de coeur que met en exergue son père : "Elle a une attention énorme pour les gens. Elle est très empathique et, à cet égard, est parfaite pour son avenir." Celui d'une reine.