Elisabeth de Belgique rapatriée : la princesse a rejoint sa famille, confinée

Avec la fermeture des établissements scolaires et les restrictions drastiques des déplacements internationaux, la vie des étudiants expatriés a elle aussi été totalement chamboulée par la propagation du virus Covid-19. Heureusement pour elle, la princesse héritière Elisabeth de Belgique a pu rejoindre son pays et sa famille pour passer la période de confinement sans souffrir de l'isolement.

Scolarisée depuis la rentrée de septembre 2018 au pays de Galles au sein de l'Atlantic College, l'un des établissements du réseau international des United World Colleges, la jeune duchesse de Brabant a dû quitter la petite ville de Llantwit Major et le château de Saint-Donat qui abrite son lycée, dans le sud du pays, à quelques semaines seulement du baccalauréat international qu'elle doit passer. Le site belge RTL Info a révélé que l'Atlantic College a mis en place un système de formation à distance qui doit permettre à ses élèves de continuer à préparer au mieux leur examen.

L'établissement avait pris les devants, face à la crise sanitaire mondial, en adressant un communiqué aux parents de ses élèves pour leur signaler que les services de santé britanniques seraient bientôt submergés et que la santé de leurs enfants pourrait être menacée. Et les élèves étrangers ont été priés de rentrer chez eux. La princesse Elisabeth, qui a fêté en 2019 ses 18 ans, a ainsi rejoint au palais Laeken à Bruxelles ses parents le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que ses frères et sa soeur, le prince Gabriel (16 ans), le prince Emmanuel (14 ans) et la princesse Eléonore (11 ans), dont les établissements ont bien entendu fermé leurs portes. A toute chose malheur est bon : la fratrie, très unie et pour qui le départ à l'étranger de l'aînée avait été difficile, doit apprécier cette période de retrouvailles.

Le premier cas de malade infecté par le coronavirus recensé au pays de Galles a été découvert le 28 février dernier et le Royaume-Uni est entré le 24 mars en confinement. La Belgique, qui à ce jour dénombre 4269 cas pour 122 décès, a décrété le confinement le 18 mars. Deux jours plus tôt, le roi Philippe s'adressait à ses sujets pour annoncer les mesures drastiques que le pays allait devoir prendre : "Nos autorités ont pris leurs responsabilités en adoptant des mesures drastiques qui nous imposent de modifier notre mode de vie, pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres et en particulier les plus vulnérables, déclarait-il notamment. Mathilde et moi pensons à chacun de vous, avant tout à vous qui êtes touchés par la maladie. Nous pensons à vous, nos aînés, qui vous sentez isolés, séparés de vos proches. A vous les parents qui êtes amenés à vous réorganiser. Et à vous les jeunes de qui on attend un comportement responsable. Notre attitude à tous est essentielle. Nous pouvons sauver des vies."

Depuis, le couple royal s'est évertué à aider ses compatriotes à maintenir le lien et se maintenir dans cette période compliquée. Alors que la reine Mathilde promeut la lecture à voix haute "pour encourager les jeunes à lire davantage pendant la période difficile que nous traversons", son époux a échangé par Skype avec les résidents de la Résidence Notre-Dame de Lourdes de Liège pour soutenir les personnes âgées et encourager la continuité du lien social grâce aux moyens de communication existants.