Elisabeth de Belgique éblouissante pour ses 18 ans, le roi et la reine très émus

A destin de reine, anniversaire royal : pour ses 18 ans, âge déterminant qu'elle a atteint vendredi 25 octobre 2019, la princesse héritière Elisabeth de Belgique a été l'héroïne impeccable d'une cérémonie grandiose et solennelle organisée sous les ors du palais royal, à Bruxelles, à laquelle assistaient 290 invités... et tout un pays, l'événement étant retransmis en direct en télévision.

Synonyme d'une certaine liberté pour la plupart de ses contemporains, l'âge de la majorité porte en lui une immense responsabilité pour la jeune duchesse de Brabant : depuis ce jour, elle peut à tout moment devenir la (première) reine des Belges de facto, sans système de régence, si le règne de son père le roi Philippe, entamé en juillet 2013, vient à s'achever (décès, abdication, incapacité). Et c'est précisément dans l'impressionnante salle du Trône que ce cap symbolique a été célébré, en présence la famille royale rassemblée au complet, de membres du gouvernement, d'amis, d'anciens professeurs et de quatre-vingt jeunes gens nés tout comme elle en 2001, dont cinq se sont exprimés pour lui adresser leurs voeux et formuler leurs espoirs pour l'avenir.

En attendant le jour de son intronisation, la princesse Elisabeth y a passé un premier grand oral et le discours qu'elle a prononcé - en français, en néerlandais et en allemand - lui a valu les félicitations du jury. Et a valu à ses parents le roi Philippe et la reine Mathilde une émotion que leurs yeux embués et leur gestuelle trahissaient. "Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire, a déclaré la jeune femme, éblouissante dans une robe ivoire de la marque Natan que sa maman a adoubée de longue date. (...) Dix-huit ans, c'est le passage vers l'âge adulte. Un moment de réflexion pour tout ce que la vie m'a apporté et les chances qui m'ont été données. Et cela m'inspire beaucoup de gratitude. Je pense évidemment d'abord à ma famille qui a toujours été là pour me soutenir et m'encourager. Nous formons une équipe formidable, aussi avec mes frères et soeur, Gabriel, Emmanuel et Eléonore. Merci à toi, maman, pour ta disponibilité et ton écoute. Merci à toi, papa, pour ta confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi."

Je sais que j'ai encore tellement à apprendre. Le pays peut compter sur mon engagement.

Etendant ses remerciements aux professeurs qui l'ont "ouverte au monde, à l'art, à la musique et au sport" et aux patients de l'hôpital Princesse Elisabeth présents dans la salle, avec lesquels elle entretient un "lien particulier", la duchesse de Brabant, qui étudie actuellement à l'Atlantic College au Pays de Galles et doit y passer son bac en juin prochain, a ensuite tourné son regard vers l'avenir, avec optimisme : "J'ai foi dans l'avenir en voyant combien ma génération s'y implique. Je suis portée par les mêmes espoirs et la même volonté de faire la différence", a-t-elle ainsi souligné en mettant au premier rang de ses préoccupations l'urgence climatique. Et de conclure son allocution, pleine d'assurance et de sourire et disponible dans son intégralité sur le site de la monarchie belge, avec une promesse forte envers le royaume : "Dix-huit ans... C'est un cap que je passe avec optimisme. Je sais que j'ai encore tellement à apprendre. C'est à cela que je veux m'atteler dans les années à venir: essayer de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et contribuer à l'améliorer, en donnant le meilleur de moi-même. Le pays peut compter sur mon engagement." Elle l'a déjà prouvé en actes ces derniers mois, honorant son statut à la faveur des vacances scolaires.