Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas : Journée de fête en famille, leurs filles ont bien grandi

Ce 27 avril 2021 était un jour de fête pour la famille royale des Pays-Bas, mais aussi pour tous les Néerlandais ! Le roi Willem-Alexander a en effet célébré ses 54 ans. Un anniversaire baptisé King's Day (ou Koningsdag), qu'il partage chaque année avec ses concitoyens, qui en profitent généralement pour organiser des marchés, des fêtes et des jeux en extérieur. Crise sanitaire oblige, les célébrations ont - cette année encore - été annulées...

Pour chacun de ses anniversaires, le roi des Pays-Bas a droit à une séance photo officielle en famille, et cette année ne fait pas exception malgré la pandémie. Pour ses 54 ans, le souverain, son épouse la reine Maxima et leurs trois filles se sont retrouvés à Eindhoven pour une joyeuse séance de pose ensoleillée. L'occasion de voir que les trois princesses ont bien grandi...

L'aînée de la famille, la princesse héritière Catharina-Amalia (17 ans) est apparue dans une tenue printanière en manteau bleu ciel et pantalon vert, sa crinière blonde au vent. De son côté, la princesse Alexia (15 ans) a misé sur un look nude en robe et veste beige, signées de la marque française Maje. Enfin, la cadette du clan, la princesse Ariane (14 ans), s'est illustrée dans une robe chemise bleue de chez Natan Couture, l'une des marques préférées de sa mère. Elle a d'ailleurs emprunté à cette dernière son manteau long en daim !

Fidèle à son style haut en couleurs, la reine Maxima des Pays-Bas est apparue radieuse en cette journée festive. La jolie blonde de 49 ans, originaire d'Argentine, a sans surprise choisi un ensemble Natan Couture, accessoirisé d'une paire d'escarpins jaunes Gianvito Rossi. Il y a quelques jours déjà, à l'occasion d'une sortie solo à Uden, au sud-est des Pays-Bas, elle avait fait forte impression.

En plus de cette séance photo annuelle, la famille royale a visité ce mardi un campus High Tech situé à Eindhoven. Elle est également apparue à la télévision en participant à une émission spéciale, durant laquelle le public a pu en apprendre davantage sur elle. La journée s'est achevée à La Haye, avec un grand concert (voir diaporama).