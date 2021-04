Maxima des Pays-Bas, icône mode méconnue : la reine offre un véritable défilé de mode

Elle est peut-être moins suivie qu'une Kate Middleton ou Letizia d'Espagne, mais elle est au moins tout aussi active... et lookée ! Maxima des Pays-Bas mériterait en effet davantage de notoriété mode, quand on détaille ses tenues des dernières semaines. Loin d'être ralentie par la crise sanitaire, la reine multiplie les sorties masquées en dehors du palais Huis ten Bosch.

Le 20 avril 2021, Maxima a fait une apparition remarquée à Uden, au sud-est des Pays-Bas. Celle qui est originaire d'Argentine s'est illustrée lors d'une visite de travail à l'entreprise de nettoyage CSU, lauréate du prix du Roi Willem. L'occasion pour la reine de 49 ans de miser sur une nouvelle tenue beige avec un top et un pantalon large, complétés d'accessoires noirs. Un look nude - pour le moins risqué - qui contraste avec sa précédente sortie...

Cinq jours plus tôt, la mère de Catharina-Amalia (née 2003), Alexia (née en 2005) et Ariane (née en 2007) avait effectué une visite du Théâtre International d'Amsterdam en robe fleurie et manteau rouge de la marque belge Natan, égayés d'accessoires écarlates (voir diaporama). Un look de printemps réjouissant qui nous ferait presque oublier son visage masqué.