Maxima des Pays-Bas de sortie : jupe en cuir et smoky eyes, la reine surprend au théâtre

La reine a fait une sortie remarquée le 16 mars 2021 à La Haye. Maxima des Pays-Bas a en effet effectué une nouvelle sortie en solo pour visiter le Dutch Dance Theater (Théâtre Néerlandais de Danse) et prendre des nouvelles des danseurs en cette période de pandémie. L'occasion pour la souveraine de 49 ans d'afficher un look réussi, à la fois coloré, moderne et féminin.

Tout sourire lors de son arrivée devant le théâtre, la reine Maxima s'est illustrée en manteau long rouge, jupe ceinturée en cuir brillant et top à manches longues de la marque belge Natan Couture. La jolie blonde, née en Argentine, a complété son look d'une paire d'escarpins bordeaux Gianvito Rossi et d'une pochette, également dénichée chez Natan Couture. Un ensemble ton sur ton qui lui va à merveille !

Comme l'a précisé la maison royale néerlandaise sur son compte Instagram, l'épouse du roi Willem-Alexander des Pays-Bas s'est entretenue avec des danseurs et des employés qui continuent, tant bien que mal, de travailler en cette période de crise sanitaire particulièrement néfaste pour le secteur culturel. En attendant de pouvoir retrouver leur public, les artistes et leurs équipes ont été contraints de réinventer leurs spectacles pour offrir des performances à distance, en ligne. Si les Néerlandais (et les Français !) sont privés de spectacles vivants depuis de longs mois, la reine a tout de même pu en redécouvrir le plaisir en assistant aux répétitions des danseurs.