Diaporama Maxima des Pays-Bas, entre larmes et sourires : la reine solennelle au côté de Willem-Alexander

Maxima des Pays-Bas, entre larmes et sourires : la reine solennelle au côté de Willem-Alexander

Le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas lors de la cérémonie de commémoration pour les victimes de la Seconde Guerre Mondiale sur la place du Dam à Amsterdam, le 4 mai 2021.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

La reine Maxima des Pays-Bas et sa fille la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

La reine Maxima des Pays-Bas avec ses filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas assiste aux répétitions du groupe "The Streamers" juste avant le concert à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans) à La Haye, le 27 avril 2021.