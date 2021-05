Diaporama Maxima des Pays-Bas se la joue guerrière chic : la reine ose toujours plus d'excentricités mode !

1 / 17 Maxima des Pays-Bas se la joue guerrière chic : la reine ose toujours plus d'excentricités mode !

2 / 17 La reine Maxima des Pays-Bas lors d'une visite au "More music in the classroom foundation" à Bourtange. La fondation (Meer Muziek in de Klas) fournit une éducation musicale structurelle à tous les enfants des écoles primaires des Pays-Bas.

6 / 17 La reine Maxima des Pays-Bas assiste au concert de la fondation "More Music in the Classroom" à Roermond, le 11 mai 2021. Cette association vise à promouvoir l'éducation musicale à l'école primaire aux Pays-Bas.

11 / 17 Le roi Willem Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas lors de la cérémonie de commémoration pour les victimes de la Seconde Guerre Mondiale sur la place du Dam à Amsterdam, le 4 mai 2021.

14 / 17 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

15 / 17 La reine Maxima des Pays-Bas et sa fille la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-bas réunie à Eindhoven à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans), le 27 avril 2021.

16 / 17 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec leurs filles la princesse Alexia des Pays-Bas, la princesse Ariane des Pays-Bas et la princesse Catharina-Amalia des Pays-Bas - La famille royale des Pays-Bas assiste aux répétitions du groupe "The Streamers" juste avant le concert à l'occasion de la fête du Roi (Koningsdag), anniversaire du roi (54 ans) à La Haye, le 27 avril 2021.