Charlene de Monaco a-t-elle fait de la chirurgie esthétique ? Albert répond sans détour

Charlene de Monaco est rentrée auprès des siens le 8 novembre dernier après des mois en Afrique du Sud, où elle se remettait d'une infection ORL. Malheureusement, depuis son retour sur le Rocher, la princesse de 43 ans est exténuée "physiquement et moralement", comme l'a expliqué son époux, le prince Albert. Hospitalisée loin de la principauté, la mère de Jacques et Gabriella (6 ans) grande absente lors de la Fête nationale monégasque, fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son état de santé, son couple mais aussi de possibles chirurgies esthétiques. Le prince Albert a pris la parole pour faire taire les racontars. Interrogé par Stéphane Bern dans le nouveau numéro de Paris Match, le frère de Stéphanie et Caroline de Monaco a mis les choses au clair.

"Je connais les rumeurs, la princesse ne souffre d'aucune maladie grave ou incurable. Ce n'est pas davantage un problème de couple", a répondu le fils du prince Rainier et de Grace Kelly. Avant de poursuivre : "Il n'y a eu aucune opération de chirurgie esthétique. C'étaient uniquement des problèmes dentaires, de cloison nasale et de sinus... Je ne veux pas trahir le secret médical mais seule la sphère ORL était concernée", a fait savoir le prince Albert, sans en dire plus sur le mal qui ronge son épouse.

"Comme cela ne satisfait pas les médias, chacun y est allé de sa petite théorie et de son petit commentaire (...) Charlene a besoin de calme, de repos, de tranquillité et d'apaisement. Je le dis gentiment : laissez-la tranquille, laissez-nous tranquille pendant quelque temps", a demandé le père de famille, apparemment très touché par les fausses informations qui circulent ici et là et entachent son bonheur.

Durant la longue absence de sa femme, qui n'a pas pu être présente à Monaco pour fêter leurs 10 ans de mariage cet été, le prince Albert a fait cavalier seul. Il a dû tenir ses engagements princiers et s'occuper de ses jumeaux, eux aussi affectés par l'absence de leur mère. Heureusement, le prince peut compter sur le soutien de ses proches. "Mes enfants et moi-même nous sentons très entourés, épaulés par notre famille, à commencer par mes soeurs", a confié celui qui est aussi le père de Jazmin Grimaldi et Alexandre Coste.