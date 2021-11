Charlene de Monaco affaiblie : perte de poids, absence d'appétit... Albert livre des détails

Charlene de Monaco, de retour sur le Rocher depuis le 8 novembre, brille aujourd'hui par son absence. En effet, la principauté est en fête ce 19 novembre. Mais au balcon du palais, Albert de Monaco est apparu seul avec ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans) qui ont eu une délicate attention pour leur maman. Si l'ancienne nageuse de 43 ans n'a pas pu prendre part aux festivités, c'est parce qu'elle est encore très fragile. Remise de son affection ORL, qui lui avait valu de longs mois loin de Monaco et de sa famille, Charlene de Monaco est désormais sous traitement.

Son époux le prince Albert a donné de ses nouvelles au magazine américain People et a expliqué qu'elle suit un traitement en dehors du Rocher. "Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle était débordée et ne pouvait faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille", a déploré le sexagénaire, qui doit donc tenir ses engagements sans sa bien-aimée. La princesse Charlene souffre d'"un épuisement, à la fois émotionnel et physique" depuis son retour à Monaco et a pris la décision, de concert avec son mari et ses frères, de se faire suivre médicalement.

"Son retour s'est plutôt bien passé au cours des premières heures, puis il est devenu assez évident qu'elle n'allait pas bien", affirme le prince Albert. "De toute évidence, il y a eu des conséquences de ses différentes chirurgies et des procédures qu'elle a subies au cours des derniers mois. C'était certainement un facteur, mais à ce stade, je préfère ne pas commenter davantage. Je peux dire qu'elle souffrait d'une fatigue incroyable. Elle n'avait pas bien dormi depuis plusieurs jours et ne mangeait pas bien du tout. Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d'autres maladies potentielles. Un rhume, la grippe ou dieu nous en préserve, la Covid-19", a explique le père de Jacques et Gabriella, inquiet.

Eprouvé par les soucis de santé de sa femme, le frère de Stéphanie et Caroline de Monaco a également dû faire face à des rumeurs sur son couple. Agacé, il a tenu à y répondre. "Je vais probablement le dire plusieurs fois, mais cela n'a rien à voir avec notre relation. Je veux que cela soit très clair. Ce ne sont pas des problèmes dans notre couple. C'est d'une autre nature", assure-t-il à People.