Charlotte Casiraghi et la princesse Caroline en renfort : l'absence de Charlene comblée tant bien que mal

Comme chaque année, la Fête nationale monégasque s'est terminée avec une soirée de gala au Grimaldi Forum. Vendredi 19 novembre 2021, jour de la Fête du prince au Rocher, la famille princière s'est à nouveau réunie pour un gala sur le thème "Plácido Domingo – Nuit espagnole". L'occasion de retrouver le prince Albert de Monaco et sa soeur la princesse Caroline. Cette dernière a quant à elle pu compter sur la présence de deux de ses quatre enfants : Andrea Casiraghi (accompagné de son épouse Tatiana Santo Domingo) et Charlotte Casiraghi.

Après avoir manqué les trois précédentes éditions de la Fête du prince, Charlotte Casiraghi a fait la surprise de prendre part à cette édition 2021. Vendredi soir, la Monégasque de 35 ans occupait une place de premier plan entre le souverain et sa mère. Bien sûr, l'ambassadrice Chanel était habillée par la maison parisienne avec une robe longue aux épaules décorées de tulle (issue de la pré-collection automne-hiver 2021). Un sac à main et des escarpins bicolores dorés, toujours de chez Chanel, sont venus compléter son ensemble.

Plus tôt dans la journée, Charlotte Casiraghi s'était déjà illustrée dans un look Chanel pour le moins éclatant, avec un manteau doré matelassé près du corps. L'épouse du producteur Dimitri Rassam avait alors sublimé son nouveau carré court en lui apportant volume et brillance. Après la traditionnelle messe célébrée en la cathédrale de Monaco, les membres "seniors" du clan Grimaldi ont retrouvé leurs enfants au palais pour la suite des festivités : Charlotte Casiraghi s'est alors affichée en compagnie de son fils aîné Raphaël (7 ans), né de ses amours passés avec Gad Elmaleh. Son mari et leur fils Balthazar (3 ans) sont en revanche restés en retrait de cette journée de fête.

Quasiment au grand complet, la famille princière a presque fait oublier l'absence de la princesse Charlene de Monaco. Revenue le 8 novembre dernier, après huit mois passés en Afrique du Sud, l'ex-nageuse de 43 ans a entamé une nouvelle période de convalescence loin de la principauté. Au balcon du palais princier, au moment de saluer les Monégasques, ses enfants Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans) ont surpris la foule avec des pancartes témoignant leur manque (voir diaporama). A défaut d'avoir leur mère avec eux, les jumeaux ont pu compter sur l'affection de leurs tantes, les princesses Caroline et Stéphanie.